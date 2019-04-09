Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°C, по юго-востоку +16..+18°C. В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +10..+12°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 09.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33426 | Новости в RSS.

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