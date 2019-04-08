Прогноз синоптиков на 9-11 апреля

9 апреля погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, при прояснениях около 0°С; максимальная в середине дня +9..+15°С, по юго-востоку +16 +18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10-11 апреля в основном скажется влияние скандинавского антициклона, сформированного в прохладной воздушной массе северных широт, 10 апреля по юго-востоку республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.

10 апреля преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем +6..+13°С; по юго-востоку страны ночью +3..+8°С, днем +14..+15°С.

11 апреля без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, при прояснениях до -5°С; максимальная днем +6..+13°С, по юго-востоку +14..+15°С.