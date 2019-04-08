В ближайшие дни на реках в основном будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 8 апреля на реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, в результате чего на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

На Днепре у г. Лоев, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму. На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от +3,4°С до +9,2°С.

В ближайшие дни на реках в основном будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.