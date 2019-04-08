Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +12..+17°С, по юго-востоку до +19°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +13..+15°С, вечером +8..+10°С.

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▪ Опубликовано 08.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33421 | Новости в RSS.

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