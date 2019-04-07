Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по югу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный местами до порывистого. Максимальная температура воздуха +10.. +16 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +4..+6°С, днем +12..+14°С, вечером +9..+11°С.

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▪ Опубликовано 07.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33420 | Новости в RSS.

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