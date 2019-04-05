Прогноз по Беларуси на 6 - 8 апреля

6 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем по западу республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в юго-западных районах +3..+5°С, максимальная днем +9..+15°С.

7-8 апреля погоду в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

7 апреля ожидается переменная облачность. В отдельных районах республики кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1..+6°С, по северо-востоку при прояснениях до -3°С, днем +10..+15°С.

8 апреля переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +9..+16°С, по югу +17..+18°С.