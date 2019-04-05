В настоящее время на реках наблюдается спад уровней воды

В настоящее время на реках наблюдается в основном спад (1-9 см за сутки) уровней воды и ровный их ход, рост уровней воды отмечается на отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Немана, Днепра и Припяти с интенсивностью 1-4 см за сутки.

Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, глубина затопления пойменных земель составляет 2-25 см.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,0°С до 9,0°С.

В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, на притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.