Метеоновости
В настоящее время на реках наблюдается спад уровней воды
В настоящее время на реках наблюдается в основном спад (1-9 см за сутки) уровней воды и ровный их ход, рост уровней воды отмечается на отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Немана, Днепра и Припяти с интенсивностью 1-4 см за сутки.
Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, глубина затопления пойменных земель составляет 2-25 см.
Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,0°С до 9,0°С.
В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, на притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.
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▪ Опубликовано 05.04.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33414
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