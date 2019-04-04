Температура воды в реках и водоёмах повысилась до 9°С

В настоящее время рост уровней воды наблюдается на Западной Двине на участке Сураж – Витебск и у г. Полоцк, а также Днепре у г. Лоев, интенсивность его небольшая и составляет 1-6 см за сутки. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии, Западном Буге, Березине, Соже и Припяти отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство. На Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме, глубина затопления пойменных земель находится в пределах от 3 см до 27 см.

Температура воды в реках и водоёмах несколько повысилась и составляет 3,1-9,2°С. В ближайшие дни спад уровней воды на большинстве рек сохранится, на Соже у г. Славгород уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоёмах будет постепенно повышаться.