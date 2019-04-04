Прогноз по Беларуси на 5 - 7 апреля

5-6 апреля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

5 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестской области кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в юго-западных районах +3..+6°С, максимальная в середине дня +10..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 апреля преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по северо-востоку при прояснениях до -6°С, максимальная днем +7..+14°С; в юго-западных районах ночью +4..+5°С, днем +15..+17°С.

7 апреля ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ночью по юго-западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по северо-востоку при прояснениях до -3°С, максимальная днем +9..+15°С, в юго-восточных районах до +17°С.