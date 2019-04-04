Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 апреля Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром 0..+2°C, днем около +10°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 04.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33407 | Новости в RSS.

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