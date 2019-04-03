В ближайшие дни сохранится спад уровней воды на большинстве рек

В настоящее время рост уровней воды наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Гродно и Днепре у г. Жлобин, интенсивность его небольшая и составляет 1-5 см за сутки. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии, Западном Буге, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см.

На Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода находится на пойме, глубина затопления пойменных земель находится в пределах от 4 см до 27 см.

Температура воды в реках и водоёмах несколько повысилась и составляет 2,9-8,8°С. В ближайшие дни спад уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды в реках и водоёмах будет постепенно повышаться.