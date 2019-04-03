Прогноз по Беларуси на 4 - 6 апреля

4 апреля погоду Беларуси будет определять юго-западная периферия антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый, местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, местами -4..-6°С, максимальная в середине дня +8..+14°С.

5-6 апреля большая часть территории будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления.

5 апреля преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, в юго-западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +9..+15°С.

6 апреля преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, днем в западных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +9..+16°С.