Прогноз по Беларуси на 3 - 5 апреля

3 апреля погодные условия Беларуси будет определять западная периферия антициклона. Сохранится малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу республики порывистый, утром и днем местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по западу +1..+2°С, максимальная в середине дня +8..+14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

4 апреля республика останется на западной периферии антициклона с центром над верховьем Волги. По-прежнему без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, в западных районах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в восточных районах местами до -6°С, максимальная днем +8..+13°С, по юго-западу до +14..+15°С.

5 апреля большая часть территории будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в юго-западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем +8..+13°С; по юго-западу страны ночью +3..+4°С, днем +14..+15°С.