Температура воды в реках и водоёмах повысилась до 8 градусов

По состоянию на 2 апреля небольшой (1-4 см за сутки) рост уровней воды происходит на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Днепре на участке Жлобин – Речица, Березине у г. Борисов. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии, Западном Буге, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см.

На притоке Припяти реке Птичь у д. 1-я Слободка вода вошла в русло. На Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны и реке Случь у д. Ленин, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода ещё находится на пойме, глубина затопления пойменных земель находится в пределах от 5 см до 27 см.

Температура воды в реках и водоёмах повысилась и составляет 2,3-8,4°С. В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.