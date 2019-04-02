Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 апреля Малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +7 до +12°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +8..+10°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 02.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33398 | Новости в RSS.

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