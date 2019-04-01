Прогноз по Беларуси на 2 - 4 апреля

2 апреля погодные условия Беларуси будет определять антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная в середине дня +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

3 и 4 апреля республика будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Верхней Волгой. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, в западных районах порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в восточных районах республики местами до -6°С, максимальная днем +8..+13°С, по юго-западу до +14..+15°С.