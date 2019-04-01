Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +5..+10°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +6..+8°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 01.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33395 | Новости в RSS.

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