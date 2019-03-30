Метеоновости
Прогноз погоды на день 30 марта
Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +10.. +16°С. В Минске: без осадков. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +12.. +14°С, вечером +8.. +10°С.
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▪ Опубликовано 30.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33392 | Новости в RSS.
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