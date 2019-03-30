Прогноз погоды на день 30 марта

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +10.. +16°С. В Минске: без осадков. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +12.. +14°С, вечером +8.. +10°С.