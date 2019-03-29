30 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +10..+16°С.

31 марта ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, днем на территорию Беларуси с акватории Балтики переместится фронтальный раздел. Ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +10..+16°С, по югу местами до +18°С.

1 апреля похолодает. Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь в начале ночи в юго-восточных районах страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С.