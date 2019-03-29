Прогноз погоды на день 29 марта

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +7 ..+13 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +2 +4°С, днем +9..+11°С, вечером +6..+8°С.