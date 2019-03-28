Прогноз по Беларуси на 29 - 31 марта

29 марта погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в ночные и утренние часы по восточным районам страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Утром местами по стране слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет падать.

30 марта республика останется под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +10..+17°С.

31 марта погоду в стране будут определять фронтальные системы, смещающиеся с Балтики. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-востоку +15..+16°С.