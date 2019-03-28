В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды

По состоянию на 28 марта ледостав сохраняется на Чигиринском водохранилище, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью, местами лед подняло.

Рост уровней воды весеннего половодья наблюдается почти на всем протяжении Днепра и Сожа с интенсивностью 1-4 см за сутки. На остальных реках происходит в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.

Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, глубина затопления пойменных земель составляет 5-25 см.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0,4°С до 7,0°С. В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды.