Прогноз погоды на день 28 марта

Увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь в утренние часы местами по Брестской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +4 ..+10 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром -1..-3°С, днем +4..+6°С, вечером +3..+5°С.