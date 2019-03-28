Метеоновости
Прогноз погоды на день 28 марта
Увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь в утренние часы местами по Брестской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +4 ..+10 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром -1..-3°С, днем +4..+6°С, вечером +3..+5°С.
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▪ Опубликовано 28.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33384 | Новости в RSS.
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