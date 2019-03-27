Максимальная температура воды в реках и водоёмах составляет 7,2°С

В настоящее время продолжается рост уровней воды весеннего половодья на Западной Двине, Днепре и Соже, однако интенсивность его несколько уменьшилась и составляет 1-6 см за сутки. На остальных реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

На Чигиринском водохранилище ещё наблюдается ледостав, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью, местами лед подняло.

Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, глубина затопления пойменных земель составляет 4-24 см.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0,7°С до 7,2°С. В ближайшие дни на Западной Двине, Днепре и Соже рост уровней воды сохранится, на остальных реках будет наблюдаться спад уровней воды.