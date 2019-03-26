Прогноз по Беларуси на 27 - 29 марта

27 марта ночью погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Польши, в дневные часы в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, утром и днем с переходом на северный умеренный до порывистого, ночью по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

28 марта ночью и утром погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег, днем существенных осадков по республике не ожидается. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, при прояснениях до -7°С, максимальная днем +4..+11°С.

29 марта преобладающее влияние на погоду по-прежнему будет оказывать область повышенного атмосферного давления. Ожидается без существенных осадков, лишь ночью по крайнему северо-востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +9..+15°С.