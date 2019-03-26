Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0,8°С до 8,6°С
В истекшие сутки полностью очистилась от ледяных образований Западная Двина у г. Сураж.
На Чигиринском водохранилище ещё наблюдается ледостав, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью, местами лед подняло.
Продолжается рост уровней воды весеннего половодья на Западной Двине, Днепре и Соже с интенсивностью 1-14 см за сутки. На остальных реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см.
Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.
Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0,8°С до 8,6°С.
В ближайшие сутки в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет.
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▪ Опубликовано 26.03.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33377
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