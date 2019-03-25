Прогноз по Беларуси на 26 - 28 марта

26 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

27 марта погодные условия ночью будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, в дневные часы скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью местами пройдет кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +1..+7°С.

28 марта в основном сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу местами пройдет небольшой кратковременный снег, Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, при прояснениях до -7°С, максимальная днем +5..+10°С.