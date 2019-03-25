Температура воды в реках и водоёмах составляет 0,3-7,5°С

В истекший период (23-24 марта) полностью очистились от ледяных образований Заславское водохранилище, озёра Дривяты, Нарочь и Лукомское.

На Чигиринском водохранилище ещё наблюдается ледостав, однако в ледяном покрове отмечаются пространства с открытой водной поверхностью, местами лед подняло.

На Западной Двине, Днепре и Соже продолжается формирование максимальных уровней воды весеннего половодья, интенсивность роста здесь составляет 2-16 см за сутки. На остальных реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Соже у г. Славгород, притоках Припяти канале Бычок у д. Озераны, реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка, а также на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

Температура воды в реках и водоёмах постепенно повышается и составляет 0,3-7,5°С. В ближайшие сутки в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет. На Чигиринском водохранилище продолжатся процессы разрушения льда.