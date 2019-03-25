Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 марта. Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +6.. +11°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +7..+9°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 25.03.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33372 | Новости в RSS.

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