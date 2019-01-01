 

Фактическая погода

Минск за 15:00 UTC
Температура воздуха +5.9°C
Ветер 2 м/с, северный
Сплошная облачность
Влажность 55%
Давление 1008 гПа [756 мм], падает

Географические координаты

Минск: 53.96° с.ш. и 27.70° в.д.

Часовой пояс Минск: UTC +3 ч

Минск на карте

Астрономия

Восход и заход Солнца в Минске
Восход: 07:03,  заход: 19:26 [местное]

Сумерки гражданские
Начало: 06:22,  конец: 20:08

Луна: убывающая
Освещенность диска 77.8%

Магнитные бури

Сегодня, в 15:00 UTC
Геомагнитный фон: спокойный

В 15:26 UTC
Скорость солнечного ветра: 318.9 км/с
Температура плазмы: 21700 K
Плотность протонов 7.5 p/см³

Прогноз синоптика Белгидромета
Минск, Беларусь
  • Города РБ
    1. Барановичи Высокое Кличев Нарочь Солигорск
      Березино Ганцевичи Костюковичи Новогрудок Столбцы
      Березинский зап. Гомель Лельчицы Октябрь Речица
      Бобруйск Горки Лепель Орша Чечерск
      Борисов Гродно Лида Ошмяны Шарковщина
      Брагин Докшицы Лынтупы Пинск Щучин
      Брест Дрогичин Любань Полесская  
      Василевичи Езерище М.Горка Полоцк Варшава 
      Верхнедвинск Житковичи Минск Пружаны Вильнюс
      Вилейка Жлобин Могилёв Светлогорск Киев 
      Витебск Жодино Мозырь Сенно Москва 
      Волковыск Ивацевичи Молодечно Славгород Рига
      Воложин Калинковичи Мстиславль Слуцк Таллин
    • ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ
    МЕТЕОПРОГНОЗ     		ДРУГИЕ СТРАНЫ
    МЕТЕОКАРТЫ    		 ПОГОДА В ТЕЛЕФОН
    МЕТЕОГРАММА
    25.03
    день    		 ??????????  +7..+9°C  Западный
    5-10 м/с    		 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%)
    26.03
    ночь    		 ??????  -1..+1°C  Западный
    5-10 м/с    		 Облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%).
    26.03
    день    		 ??????  +3..+5°C  Северо-западный
    5-10 м/с
    Порывы 12 м/с

    Карты и графики

    Метеограммы Минск
    Карта порывов ветра
    Максимальная температура
    Минимальная температура
    Карта прогноза температуры
    Карта прогноза осадков
    Карта OT500/1000
    Карта прогноза скорости ветра
    Карта прогноза облачности
    Температура моря

     
     

    Прогноз синоптика

    Минск

    Погода на завтра, 26.03

    ?????? ?? +3..+5° 
    Облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки (в основном мокрый снег) 
     
     

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    Видеопрогноз

     

    Метеоновости

    25.03. Прогноз по Беларуси на 26 - 28 марта

    26 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны 

    25.03. Температура воды в реках и водоёмах составляет 0,3-7,5°С

    В истекший период (23-24 марта) полностью очистились от ледяных образований Заславское водохранилище, озёра Дривяты, Нарочь и Лукомское. На 

    25.03. В истекшие сутки по юго-востоку страны прошли кратковременные дожди

    В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +4..+8°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +9..+13°С, минимальная 

    25.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 марта.

    Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +6.. +11°С. В Минске: без существенных 

    24.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 марта

    Переменная облачность. В первой половине дня по юго-востоку страны кратковременные осадки (дождь, утром местами с мокрым снегом). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Максимальная 

    23.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 23 марта

    Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C, по юго-западу до +15°C. В Минске 

    22.03. Прогноз по Беларуси на 23 - 25 марта

    23 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный порывистый, по востоку 

    22.03. На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды

    В истекшие сутки вскрылась Западная Двина у г. Сураж.
    На водохранилищах Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское наблюдается 

    22.03. В истекшие сутки сохранялась теплая погода

    В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +2..+8°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +8..+12°С, минимальная 

    22.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 22 марта

    Переменная облачность. Утром местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6.. 

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    Астероиды в околоземном пространстве

    27.03. Сближение Земли с объектом 2019 EN. Размер астероида 150–340 м.
     → ВСЕ ОБЪЕКТЫ 

    Метеорологическая обстановка

    Карта температура максимальная
    Температура
    максимальная

    Карта температура минимальная
    Температура
    минимальная

    Карта количества осадков за 12 ч
    Количество
    осадков за 12 ч

    метеорадар
    Радарные карты

     
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