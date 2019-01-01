Видеопрогноз

Метеоновости

25.03. Прогноз по Беларуси на 26 - 28 марта

26 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны →

25.03. Температура воды в реках и водоёмах составляет 0,3-7,5°С

В истекший период (23-24 марта) полностью очистились от ледяных образований Заславское водохранилище, озёра Дривяты, Нарочь и Лукомское. На →

25.03. В истекшие сутки по юго-востоку страны прошли кратковременные дожди

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +4..+8°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +9..+13°С, минимальная →

25.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 марта.

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +6.. +11°С. В Минске: без существенных →

24.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 марта

Переменная облачность. В первой половине дня по юго-востоку страны кратковременные осадки (дождь, утром местами с мокрым снегом). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Максимальная →

23.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 23 марта

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C, по юго-западу до +15°C. В Минске →

22.03. Прогноз по Беларуси на 23 - 25 марта

23 марта погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный порывистый, по востоку →

22.03. На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды

В истекшие сутки вскрылась Западная Двина у г. Сураж.

На водохранилищах Чигиринское, Заславское, озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское наблюдается →

22.03. В истекшие сутки сохранялась теплая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +2..+8°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +8..+12°С, минимальная →

22.03. Прогноз погоды по Беларуси на день 22 марта

Переменная облачность. Утром местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6.. →

Астероиды в околоземном пространстве

27.03. Сближение Земли с объектом Сближение Земли с объектом 2019 EN . Размер астероида 150–340 м.



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